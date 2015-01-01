Успех сил АТО в районе Светлодарской дуги: волонтер рассказал подробности

Новолуганское находится в "серой зоне", отметил Сурков.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Александр Сурков.
В то же время он выразил опасение, что населенный пункт может превратиться во второе Широкино ("изуродовано" артиллерией врага — ред.).
"Захватить пустое село несложно, потом нужно удержать", — отметил активист.
Ранее в штабе АТО сообщили, что 23 декабря в зоне спецоперации боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.