Успех сил АТО в районе Светлодарской дуги: волонтер рассказал подробности

Новолуганское находится в "серой зоне", отметил Сурков.

Силовики на Донбассе, иллюстрация facebook.com/backandalive/

Поселок, стояло без гарнизона в "серой зоне".

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Александр Сурков.

В то же время он выразил опасение, что населенный пункт может превратиться во второе Широкино ("изуродовано" артиллерией врага — ред.).

"Захватить пустое село несложно, потом нужно удержать", — отметил активист.

Комментарии под одним из постов Александра Суркова Скриншот со станицы facebook.com/a.surkov.ua

Ранее в штабе АТО сообщили, что 23 декабря в зоне спецоперации боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.