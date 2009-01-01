Утренний бой под Авдеевкой. Бойцы АТО отразили нападение боевиков

Шесть украинских военных были ранены, еще трое получили тяжелые травмы в зоне АТО.

Бойцы АТО отразили нападение боевиков Reuters

За прошлые сутки в зоне проведения АТО было зафиксировано в общем 105 обстрелов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

При этом шесть украинских военных были ранены, еще трое получили тяжелые травмы.

Так, на Донецком направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Невельске, а из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Новолуганскому, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево.

При этом отмечается, что Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП.

"В районе Авдеевки около 5.00 произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за провокаций противника на Донбассе в Генштабе разрешили силовикам давать адекватную "ответку".