Утренний бой под Авдеевкой. Бойцы АТО отразили нападение боевиков

Шесть украинских военных были ранены, еще трое получили тяжелые травмы в зоне АТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
При этом шесть украинских военных были ранены, еще трое получили тяжелые травмы.
Так, на Донецком направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Невельске, а из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Новолуганскому, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево.
При этом отмечается, что Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП.
"В районе Авдеевки около 5.00 произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за провокаций противника на Донбассе в Генштабе разрешили силовикам давать адекватную "ответку".