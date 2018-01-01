В Англии девушка много раз резала ножом подругу во время лесбийских секс-игр: фото 18+

Девушки решили заняться жестким сексом, посмотрев фильм по роману "50 оттенков серого".

25-летняя жительница графства Йоркшир (Англия, Великобритания" Сара Холден получила 17 ножевых ранений во время лесбийских секс-игр с подругой (вдохновленных экранизацией серии бестселлера Э.Л. Джеймс "50 оттенков серого").

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Mirror. По словам пострадавшей, 26-летняя подруга Шаунна Литтелвуд привязала ее к кровати. Затем девушка произнесла "прости, принцесса" и "немного повеселимся", принесла с кухни 30-сантиметровый нож и начала резать тело Холден.

В итоге врачи у пострадавшей диагностировали внутреннее кровотечение, прокол легкого и различные колотые/резаные травмы ног, а также областей груди и шеи. Лишь на лице Холден пластическим хирургам пришлось наложить около полусотни швов.

Суд приговорил Литтелвуд за совершенное преступление к пожизненному заключению.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США психолог-лесбиянка совращала несовершеннолетних учениц.

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