В Аргентина дочь родила восьмерых детей от насильника-отца

Как сообщается в уголовном деле, сексуальное рабство продлилось для женщины более двух десятилетий.
Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.
За 22 года она родила от отца восьмерых детей. Когда девушка все сумела обратиться за помощью и рассказала о преступлениях отца, тот скрылся. После 45 дней поисков его все же задержала полиция. Мужчина начал насиловать дочь, когда ей едва исполнилось 11 лет - после того, как прогнал из дома ее мать.
На финальном судебном слушании было 50 свидетелей, среди которых было множество родственников насильника.
Тест ДНК подтвердил отцовство Буласио у всех детей. Шестерых из них он сдал в школу-интернат, однако вскорости, как утверждают аргентинские журналисты, они вернутся к матери.
Напомним, ранее известный актер признался в том, что его насиловал собственный дедушка.