В "армии" ДНР скрывают огромные потери боевиков: десятки тел ждут увольнения задним числом

Морги забиты телами уничтоженных террористов.

Гробы для боевиков, иллюстрация inforesist.org

Несмотря на временное затишье в зоне АТО на Донбассе, комиссия Генштаба ВС РФ, проводящая, обнаружила жуткие вещи.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в специально оборудованных помещениях при медицинских подразделениях 1-го "армейского корпуса" длительное время находятся тела более 20 умерших от ранений военнослужащих.

Оформление справок о смерти российским командованием затягивается с целью освобождения погибших задним числом для сокрытия потерь и невыплаты денежных компенсаций их семьям, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что за неделю 22-28 мая в зоне боевых действий на Донбассе 16 оккупантов были уничтожены и 27 — ранены.

Также напомним, еще неделей ранее (15-21 мая) 25 боевиков были уничтожены, более 30 — ранены.