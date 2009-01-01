В АТО покончил с собой контрактник ВСУ

Детали трагедии волонтер не раскрыла, отметив, что погибший служил в армии по контракту.

У погибшего две попытки суицида. gosnovosti.com

9 сентября в зоне проведения АТО покончил с собой 36-летний боец 56 бригады 23 батальона вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила координатор общественной организации "Центр "Побратим" Светлана Алексеева, пишет УНН.

Детали трагедии волонтер не раскрыла, отметив, что погибший служил в армии по контракту.

"Доброволец, первая волна мобилизации. После трагических событий 5 сентября 2014 — две попытки суицида, стационар психиатрии. После дембеля через год ушел на контракт, — пишет Алексеева.

Отмечается, что в 2014 году погибший ушел на передовую добровольцем. После обстрела 5 сентября 2014 году батальона "Айдар" дважды пытался совершить самоубийство. После этого он прошел курс лечения в стационаре психиатрического отделения. Но через год после демобилизации заключил контракт и снова пошел в АТО.

Напомним, за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранения получили 269 защитников.