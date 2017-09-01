В Беларуси поезд на переезде врезался в микроавтобус: погибли четверо, в том числе три ребенка

ДТП произошло на запрещающий сигнал светофора.

В Беларуси поезд на переезде снес бус gaibrest.by

В пятницу вечером, 15 сентября, на железнодорожном переезде в Ивановском районе Брестской области (Беларусь) микроавтобус Mercedes столкнулся с поездом

Об этом AUTO.TUT.BY сообщили местные жители.

Трагедия произошла около 18.30 на железнодорожном переезде дороги, ведущей от деревни Городец к деревне Юхновичи, что в пятнадцати километрах от Иваново, сообщили в ГАИ Бреста. Mercedes Sprinter выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, где и произошло столкновение с поездом.

Информацию о трагедии подтвердили в Следственном комитете.

"В результате ДТП с поездом, по предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе трое детей. На место происшествия выехала группа следователей Центрального аппарата СК", — сообщила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

Позже в Следственном комитете сообщили, что в результате ДТП на месте погибли 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников: 3-летняя девочка и 2-летний мальчик. Еще двое пассажиров: 15-летний подросток и 3-летняя девочка получили тяжелые травмы и госпитализированы.

"Со слов очевидца, ДТП произошло на запрещающий сигнал светофора. При этом легковой автомобиль двигался на значительной скорости, а машинист локомотива подавал звуковые сигналы. Согласно предварительным сведениям, микроавтобус направлялся на станцию "Юхновичи", куда водитель подвозил 15-летнего соседа на поезд", — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись поезд и трамвай, погиб человек.

Фото: gaibrest.by.