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В Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" и обвинили в шпионаже

Сегодня, 11:23

От официальных ответов на запрос посольство Беларуси уклоняется.

Милиция, Беларусь
Белорусская милиция naviny.by
Белорусские власти задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко.

Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в Facebook.

По его словам, от официальных ответов на запрос посольство Беларуси уклоняется.

"С нашей собственной неофициальной информации в Белоруссии, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже", – написал он.

В то же время Генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин сообщил об аресте Шаройко.

"Украинское радио" отмечает, что около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

Посольство Украины в Белоруссии факт ареста пока не опровергло и не подтвердило.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

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Беларусь, Украина, Шаройко, Аласания, задержание, корреспондент
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