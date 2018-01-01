В центре Киева рецидивист зарезал бизнесмена: детали

Инцидент произошел в районе улице Лютеранская.

Окровавленное место преступления "Еспресо"

Правоохранители раскрыли убийство мужчины-коммерсанта, которое произошло в центре Киева, на улице Лютеранской, 6 марта нынешнего года.

Соответствующее сообщение в четверг, 26 апреля, опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в социальной сети Facebook.

Согласно данным надзорного ведомства, нападавшим оказался 42-летний горожанин, ранее два раза привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, было установлено, что во время внезапного конфликта, возникшего между коммерсантом и подозреваемым, последний нанес мужчине ножевой удар в правое бедро.

Рана вызвала острую кровопотерю и шок, что привело к смерти пострадавшего в карете скорой помощи.

Подозреваемый сейчас находится под стражей. Расследование находится на завершающем этапе.

Напомним, ранее в Киеве мужчина зарезал знакомую скальпелем.

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