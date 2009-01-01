В центре Кропивницкого задержали 13 вооруженных жителей Киевщины, опубликованы фото

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в областной центр на трех автомобилях прибыли неизвестные лица.

В Кропивницком задержали 13 вооруженных человек npu.gov.ua

центре Кропивницкого работники полиции ночью задержали 13 человек с оружием.

Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации полиции Кировоградской области.

Сообщается, что 23 мая около двух часов ночи полицейские получили оперативную информацию о том, что в областной центр на трех автомобилях прибыли неизвестные лица.

Через час сотрудники уголовного розыска, патрульной полиции и спецназовцы КОРД остановили транспортные средства в центре Кропивницкого.

По предварительной информации, все 13 человек в возрасте от 23 до 38 лет — жители Киевской области. При осмотре багажников автомобилей было выявлено 7 гладкоствольных ружей, нарезное оружие и средство для отстрела резиновыми пулями, а также около 200 патронов к ним.

В настоящее время граждане доставлены в Кропивницкий отдел полиции, где они дают объяснения, куда именно ехали с оружием. Также проверяется их причастность к совершению уголовных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кировоградщине накрыли схрон с оружием и боеприпасами.

Фото: npu.gov.ua.