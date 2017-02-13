В центре Москвы в автомобиле нашли тело украинца — СМИ

Труп мужчины был направлен в морг для установления причин смерти

В центре Москвы в автомобиле BMW обнаружили труп 47-летнего гражданина Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет Эспрессо.

"В автомобиле BMW обнаружен труп 47-летнего безработного уроженца Украины, который проживал в Москве в 3-м Митинском переулке. Тело обнаружил врач частной клиники "Не навреди", — говорит источник.

По его словам, автомобиль с телом был обнаружен возле дома по улице Антонова-Овсеенко.

Труп мужчины был направлен в морг для установления причин смерти. Сейчас следователи начали проверку по факту происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве в грузовике на стоянке нашли тело украинца.