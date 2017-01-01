В центре Житомира ограбили собор УПЦ КП

Полицейские нашли вещи, похищенные из храма, недалеко от места преступления.

Копы устанавливают личности злоумышленников фото: unn.com.ua

В ночь на понедельник, 8 января, в центре Житомира двое неизвестных ограбили Свято-Михайловский кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата

Злоумышленники сорвали элементы отделки храма, украшения, похитили ящик для пожертвований, а также отобрали мобильный у хранительницы храма, пришедшей на место преступления, и скрылись, сообщили УНИАН в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"… предварительно установлено, что нападение на храм было совершено около 3:00 ночи, когда двери храма открыли на некоторое время…", — отметили в ведомстве. Позже копы неподалеку обнаружили похищенные из собора вещи. Начато уголовное производство, правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Ранее стало известно, что в Днепре несколько неизвестных устроили акцию в Свято-Троицком кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата, вошедшие выкрикивали "торговцы Богом — вон из церкви".