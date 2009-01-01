В Черкассах прогремел взрыв в жилом доме, есть погибший

Сотрудники полиции установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"Сегодня около 11 часов в милицию поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в городе Черкассы раздался взрыв", — говорится в сообщении.
Выездом следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Сотрудники полиции установили, что в квартире взорвалась граната Ф-1, которая, как оказалось, находилась на диване под подушкой.
Как отмечается, в результате взрыва погиб один человек.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Киеве в результате взрыва погиб молодой мужчина.
Фото: vikka.ua.