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В Черкассах в офисе в упор расстреляли депутата от "Батькивщины": видео 18+

Вчера, 23:11

По информации местных СМИ, второй участник инцидента находится в больнице.

гура
Сергей Гура погиб в результате перестрелки Фото: ИнфоМост
В Черкассах 24 мая произошла перестрелка, в результате которой был убит депутат Черкасской облрады от ВО "Батькивщина" Сергей Гура.

Как сообщает местное издание Zmi.ck.ua, в офисное помещение депутата зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба.

Отмечается, что в результате перестрелки на месте был убит Гура, а второй участник конфликта находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

На месте преступления полиция обнаружила две гранаты и огнестрельное оружие. Кому они принадлежат – выяснит следствие.

Напомним, в Николаеве на платной автомобильной стоянке водители Toyota Camry и Mercedes-Benz GL устроили перестрелку и нанесли друг другу ранения. Об этом сообщил охранник, который стал очевидцем происшествия.

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Теги:  
Сергей Гура, Батькивщина, Черкассы, убийство, смерть, перестрелка
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