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В Черкассах задержали убийцу женщины-таксиста, парень нанес множество ножевых ран

Сегодня, 15:32

Подозреваемый в убийстве – двадцатилетний ранее условно судимый парень.

Черкассы, убийство, таксистка
Тело таксистки нашли возле Смилы.
В Черкасской области  правоохранители задержала подозреваемого в убийстве таксистки Ирины Чуприны.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Подозреваемый в убийстве — двадцатилетний парень — рассказал, что был "очень пьян и зарезал женщину ножом". 

По данным следствия, таксистка Ирина Чуприна, принявши заказ около 4 утра 8 января на перевозку из города Черкассы в Смилу (30 км), перестала выходить на связь. Близкие Ирины утром начали ее поиск.

Через некоторое время после исчезновения в одной из посадок обнаружили автомобиль женщины, из которого были украдены все документы, деньги и драгоценности, а после и труп самой женщины.

Черкассы, убийство, таксистка

Ее тело со множеством ножевых ранений лежало в реке вблизи города Смила.

 Напомним, в Киеве задержали пассажира такси, который нанес более 20 ножевых ранений водителю, который его подвозил, а тело выбросил в лесополосе.
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