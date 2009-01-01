В Чернигове троллейбус на пешеходном переходе сбил детей, ехавших на велосипеде

Пострадали брат и сестра, "скорая" забрала их в больницу.
Об инциденте сообщил пресс-офицер патрульной полиции города Виталий Копистко, пишет УНИАН.
Агентство уточнило, что пострадали десятилетняя девочка и восьмилетний мальчик.
"Водитель… объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус", — отметил коп.
По его данным, машина скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительным данным, они получили незначительные телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что в возле села Ситняки Киевской области легковой автомобиль Volkswagen Passat B6 заехал под грузовик Volvo 400 и загорелся, погиб водитель первой машины.