В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв — СМИ

Инцидент случился около 11 часов, перекрыта одна из улиц областного центра.

В Черновцах у здания СБУ был взрыв 0372.ua

В четверг, 7 июня, в Черновцах возле здания Службы безопасности Украины прогремел взрыв , информации о пострадавших пока нет.

Инцидент произошел около 11 часов на ул. Тараса Шевченко, пишет местное издание 0372.ua со ссылкой на данные корреспондента.

"У здания СБУ в Черновцах несколько минут назад прогремел взрыв. Сейчас улица Шевченко перекрыта…", — отмечается в материале.

В Черновцах у здания СБУ был взрыв 0372.ua

Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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