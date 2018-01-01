В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв — СМИ

Инцидент случился около 11 часов, перекрыта одна из улиц областного центра.
Инцидент произошел около 11 часов на ул. Тараса Шевченко, пишет местное издание 0372.ua со ссылкой на данные корреспондента.
"У здания СБУ в Черновцах несколько минут назад прогремел взрыв. Сейчас улица Шевченко перекрыта…", — отмечается в материале.
Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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