Сегодня, 13:32 RSS

В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв — СМИ

Сегодня, 11:43

Инцидент случился около 11 часов, перекрыта одна из улиц областного центра.

Черновцы,здание СБУ,взрыв
В Черновцах у здания СБУ был взрыв 0372.ua
В четверг, 7 июня, в Черновцах возле здания Службы безопасности Украины прогремел взрыв, информации о пострадавших пока нет.

Инцидент произошел около 11 часов на ул. Тараса Шевченко, пишет местное издание 0372.ua со ссылкой на данные корреспондента.

"У здания СБУ в Черновцах несколько минут назад прогремел взрыв. Сейчас улица Шевченко перекрыта…", — отмечается в материале.

Черновцы,здание СБУ,взрыв
В Черновцах у здания СБУ был взрыв 0372.ua

Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Черновцы, здание СБУ, СБУ, взрыв
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности