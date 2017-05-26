В цирке на Киевщине медведь напал на зрителей, опубликовано видео

Сразу началась паника, люди стали выбегать из-под купола цирка.

В цирке на Киевщине медведь напал на зрителей youtube.com

В четверг, 25 мая, в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке "Circus on Ice" бурый медведь напал на зрителей.

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".

По словам очевидцев, во время выступления медведь обратил внимание на одного из посетителей. В тот момент, когда дрессировщик отвлекся и ослабил поводок, медведь набросился на мужчину. Он сумел оттолкнуть животное, однако медведь побежал на другую сторону манежа.

Сразу началась паника, люди стали выбегать из-под купола цирка. Отмечается, что посетители пострадали в результате давки. Владельцы цирка возместили стоимость билетов всем зрителям, также поврежденных гаджетов.

В свою очередь полиция Киева отмечает, что не получали сообщений от граждан и медработников о пострадавших. После появившейся информации в СМИ, полиция проводит проверку в цирке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине из-за дикого кабана погибли три человека.

Видео: Моя Київщина: Офіційний канал.