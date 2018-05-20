В Днепре молодежь устроили массовую драку: фото и видео

В побоище участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

В воскресенье, 20 мая, в Днепре на набережной неподалеку от гостиницы "Днепропетровск" произошло массовое побоище.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор" с места инцидента.

Согласно предварительной версии событий, всего в драке участвовали около 20 человек, в основном - клиенты увесилительного заведения "1001 ночь". Некоторые в результате инцидента получили тяжкие телесные повреждения. Прибывшие на вызов патрульные копы пытались успокоить всех участников конфликта без применения физической силы.

"Мы отдыхали в "1001 ночь". Там возникла потасовка. Один парень зацепился с девушкой. Обошлось без драки, но потом он разбил бокал и обвинил в этом ее. Встретились мы уже на набережной, где он вспомнил все произошедшее. Начали бить нас толпой и оскорблять наших девушек", — заявил Николай, один из участников драки.

По информации журналистов, от полученных во время драки травм некоторые из участников конфликта потеряли сознание. В Примерный возраст участников конфликта колеблется в диапазоне от 18 до 25 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за громкого секса в общежитии вспыхнула кровавая драка.

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