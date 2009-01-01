В Днепре мужчина устроил стрельбу, ранены три человека

Инцидент случился вчера днем возле одного из супермаркетов.

Место происшествия dp.npu.gov.ua

В понедельник днем, 11 сентября, в Днепре возле одного из супермаркетов мужчина "из хулиганских побуждений"из травматического пистолета, ранены три человека, стрелок уже задержан.

О этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на пр. Богдана Хмельницкого.

"По показаниям очевидцев и потерпевших, мужчина шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы скрылся", — отметили в полиции.

Пострадали три человека — один мужчина ранен в живот, второй — в лицо, а третий получил синяк. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи 37-летний местный житель, он не смог объяснить свои действия. Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Место происшествия dp.npu.gov.ua

Напомним, в Шевченковском районе Киева неизвестные из автомобиля обстреляли Jaguar, пострадали два иностранца, предварительно — граждане Киргизии, они попали в больницу.

Фото: dp.npu.gov.ua