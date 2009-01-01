В Днепре на крупной взятке погорели чиновники из исполнительной службы, опубликованы фото и видео

Злоумышленники требовали деньги от директора одного из коммерческих предприятий, отметили в СБУ.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

В Днепре силовики поймали наначальника и государственного исполнителя одного из районных отделов Госисполнительной службы города.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что чиновники требовали от директора одного из коммерческих предприятий областного центра 910 тыс. гривен.

"За эти деньги злоумышленники обещали снять арест с комплекса промышленных объектов, принадлежащих бизнесмену", — отметили в пресс-службе.

Правоохранители сначала задержали государственного исполнителя при получении неправомерной выгоды, а потом и начальника райотдела госслужбы.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. "Продолжаются неотложные следственные действия", — добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Черкассах задержали начальника отдела Госисполнительной службы, который за снятие ареста с автомобиля получил 33 тыс. гривен взятки. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України