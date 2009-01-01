В Днепре на крупной взятке погорели два подполковника полиции

Злоумышленники требовали деньги от местного бизнесмена, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, что "правоохранители" требовали деньги от местного бизнесмена "за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса".
"Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах", — отмечается в сообщении.
Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Тернополе задержали двух чиновников Государственной фискальной службы по подозрению в получении 400 тыс. гривен взятки. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України