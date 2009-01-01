В Днепре на крупной взятке поймали прокурора

Злоумышленника обезвредили сегодня, он получил десятки тысяч долларов.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Днепропетровской области.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник получил деньги от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество.
"… разоблачен прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №1 при получении неправомерной выгоды", — отмечается в сообщении. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.
Напомним, 6 сентября на взятке погорел начальник объединенной государственной налоговой инспекции Госфискальной службы в Черновицкой области. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: dnipr.gp.gov.ua