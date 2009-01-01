В Днепре на улице ранен шестилетний мальчик, пуля попала в область сердца

Ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, " мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу.
По информации полиции, шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Сейчас ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Сразу после совершения преступления полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили всех возможных очевидцев преступления. Следователи также отрабатывают соседние дома.
Против преступника возбуждено уголовное дело за преднамеренное нанесение тяжелых телесных повреждений. Подозреваемому угрожает от 5 до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина пытался угнать автомобиль. Во время преследования злоумышленника на автомобиле правоохранители применили оружие.