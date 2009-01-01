В Днепре на взятке поймали прокурора-вымогателя, опубликованы фото

Прокурор обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что указанную сумму прокурор требовал от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
За эти деньги прокурор обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, в Чернигове с поличным поймали "шишку" из обладминистрации.
Фото: СБУ.