В Днепре нашли повешенными мужчину и женщину

Скорее всего, люди повесились прошлой ночью, отметили копы.
Днепрянин вызвал полицию, пишет местное издание "Информатор".
"Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли", — говорится в статье.
По предварительным данным, погибшим было лет 25-30 лет, их личности пока не установлены. Под ногами умерших нашли пустые ведра. Возможно, на них молодые люди опирались перед повешением.
Ранее СМИ писали, что в Шевченковском районе Запорожья ученица 9-го класса — 15-летняя девушка — из-за ссоры с парнем прыгнула с 14 этажа дома. Узнать больше о трагедии можно здесь.