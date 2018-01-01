В Днепре парень задержал разбойников-близнецов

Злоумышленники оказались жителями Каменского, отметили в Нацполиции.

В Днепре парень задержал двух разбойников npu.gov.ua

В четверг вечером, 7 июня, в Днепре двое братьев-близнецов, вооруженных пистолетом, напали на пункт обмена валют , забрали у кассира деньги, но не успели скрыться — их задержал парень.

Инцидент произошел на ул. Привокзальной, во время задержания произошла стрельба, один из разбойников был ранен, говорится на сайте Национальной полиции.

"Свое преступление брать детально спланировали заранее. Угрожая пистолетом, они забрали у кассира всю сумму и даже упаковали деньги в рюкзак. Правда, воспользоваться выручкой не пришлось", — отметили в ведомстве.

По его данным, уже через несколько минут на пороге появился молодой человек, который узнал о нападении на обменник от своей девушки — сотрудницы салона красоты, расположенного рядом.

"Полицейские... надели наручники уже на безоружных преступников... Парень не растерялся — выбил из рук разбойника пистолет и повалил его на пол… Задержанными оказались двое 26-летних братьев-близнецов, жители г. Каменское", — добавили в Нацполиции.

Орудие преступления — пистолет Макарова с глушителем — изъяты и направлены на экспертизу. По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце октября 2017 года стало известно, что Ровенской области 73-летняя пенсионерка задержала двух воров и передала их полиции. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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