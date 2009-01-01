В Днепре поймали боевика ДНР с гранатами и патронами

Во время совместного обыска полицейскими в доме сепаратиста обнаружили патроны и боеприпасы.

В Днепре поймали боевика ДНР dp.npu.gov.ua

Следователи Днепропетровской области расследуют уголовное производство, в рамках которого в Днепре задержали боевика так называемой ДНР

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Оперативную информацию следователям предоставила Служба безопасности Украины. Во время совместного обыска полицейскими в доме сепаратиста обнаружили патроны и боеприпасы.

В общем по месту жительства 51-летнего задержанного изъяли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, запалы к ним, около 70 патронов, удостоверение водителя-стрелка, выданное самопровозглашенной властью так называемой ДНР, удостоверение к медали "За оборону Славянска", банковские карты и другие вещи, которые подтверждают его принадлежность к незаконным вооруженным формированиям.

По словам задержанного, в 2014 году мужчина поехал якобы помочь брату с ремонтом разбитого снарядами дома. Уже через неделю ему предложили вступить в ряды террористов — нести службу на блокпостах. Также задержанный признался полицейским, что за месяц "службы" зарабатывал 300 долларов.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Станице поймали боевика, который пытался вернуться в ЛНР.

Фото: dp.npu.gov.ua.

Видео: Поліція Дніпропетровщини.