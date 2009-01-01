В Днепре поймали жену командира одной из банд ДНР

Злоумышленница является руководителем отделения партии объявленного в розыск члена криминальной "семьи" Януковича, отметили в СБУ.

Вещи, найденные у злоумышленницы ssu.gov.ua

В Днепре силовики задержали пособницу боевиков, муж которой является командиром одной из банд

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что она по заданию террористов устраивала в городе провокации во время массовых акций.

"Деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке (захвачен врагом — ред.) от своего мужа", — отметили в пресс-службе.

По данным спецслужбы, сообщница противника также является руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной "семьи" беглого экс-президента Виктора Януковича.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленницы средства связи, фотографии, видеоматериалы, а также другие носители информации с доказательствами ее противоправной деятельности.

Вещи, найденные у злоумышленницы ssu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство или участие в них, а также содействия их созданию, деятельности) Уголовного кодекса, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Счастье Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность информаторской сети террористической ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua