В Днепре произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие

Инцидент случился в недостроенном здании, на Днепропетровщине введен оперативный план "Сирена".
Об этом говорится на странице ГУ Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 10 часов утра на ул. Ивана Акинфиева, правоохранители разыскивают стрелков.
"На пятом этаже недостроенного здания полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также травмированы два человека", — отмечается в сообщении.
Пострадавших опрашивали копы, на месте преступления работали кинологи и следственно-оперативная группа, там нашли около 10 гильз. На Днепропетровщине введен оперативный план "Сирена".
Ранее СМИ писали, что вечером 10 августа в Полтаве на берегу Ворсклы была стрельба, убит местный спортсмен — чемпион Украины по боям без правил, ранены четыре человека, среди них и маленький ребенок.