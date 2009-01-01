В Днепре расстреляли авто охранной фирмы, есть жертва и раненые

Предприниматель погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения.

По авто было произведено более 30 выстрелов. dp.npu.gov.ua В Днепре неизвестные расстреляли машину охранной фирмы. В результате стрельбы один человек погиб, еще два — ранены.

Как сообщили в пресс-службе НП в Днепропетровской области, по автомобилю охранной фирмы было произведено более 30 выстрелов. В результате один человек погиб, еще двое охранников с огнестрельными ранениями различных частей тела были доставлены в больницу.

По данным правоохранителей, граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.

"Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное", — говорится в сообщении.

Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 января в Днепре, шестилетний мальчик, гулявший с родителями по улице 20-летия Победы, получил огнестрельное ранение.