В Днепре, во время задержания, воры открыли огонь и бросили гранаты, ранены пятеро полицейских

< > < >







1 / 5 В Днепре воры открыли огонь и бросили гранаты (dp.npu.gov.ua)

В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре воры открыли огонь и бросили гранаты dp.npu.gov.ua

В Днепре , в ночь на 5 ноября, в Самарском районе Днепра пятеро полицейских получили ранения, во время попытки задержания квартирных воров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что преступники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие.

В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести, еще один получил касательное ранение руки.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (УК) (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина бросил в кафе гранату, есть раненые.

Фото: dp.npu.gov.ua.