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В ДНР насильника и убийцу маленькой девочки приговорили к расстрелу

Сегодня, 18:48

В городе Шахтерске гражданин П. изнасиловал 9-летнюю девочку, а затем убил ее.

Изнасилование
ТСН
В террористической "Донецкой народной республике" (ДНР) насильника и убийцу малолетней девочки приговорили к расстрелу.

Об этом сообщается на сайте "Верховного Суда ДНР".

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде исключительной меры — смертной казни с конфискацией всего имущества, являющегося личной собственностью осужденного. Приговор вступил в законную силу", — говорится в постановлении.

Согласно сообщению, следствие установило, что 21 августа 2015 года в городе Шахтерске Донецкой области гражданин П. изнасиловал 9-летнюю девочку, а затем убил ее.

Также во время расследования было установлено, что мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за изнасилование несовершеннолетней, удовлетворение половой страсти в извращенной форме с применением физического насилия и ряд других преступлений.

По сообщению сепаратистских СМИ, осужденного к исключительной мере наказания, расстреляют. 

Ранее в Одесской области поймали педофила, который изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку.

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ДНР, педофил, насильник, развращение, ребенок, смертная казнь, расстрел
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