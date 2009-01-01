В Донецке и Ясиноватой "комендатуры" стоят на ушах: три боевика сбежали с позиций у Авдеевки

Личное оружие дезертиры-"пятнадцатитысячники" оставили на позициях.

Дезертиры, иллюстрация 112.ua

После того, как боевики одного из подразделений, некоторые из них пошли дальше, сбежав с позиций.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в 11-м полку 1-го "армейского корпуса" ДНР с позиций в районе промзоны Авдеевки дезертировали три боевика из числа местных жителей (т.н. "пятнадцатитысячники").

Личное оружие оставили на позициях. Поиском дезертиров занимаются "военные комендатуры" ДНР в Донецке, Ясиноватой и Макеевке, которые в усиленном режиме отрабатывают адреса и связи беглецов. По мнению руководства полка, дезертиры могут иметь целью сдачу в плен ВСУ.

Напомним, основная волна дезертирства "пятнадцатитысячников" из состава 11-го полка наблюдалась в феврале, во время эскалации боевых действий в районе Авдеевки.

*"Пятнадцатитысячниками" называют местных боевиков — бомжей, алкоголиков и наркоманов, — которые ранее служили в "ополчении", а потом пошли на контракт в "армию Новороссии" с жалованием в 15 тысяч рублей.