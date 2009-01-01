В Донецке подорвали авто с "министром" ДНР

Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Мира.

Александр Тимофеев Скриншот видео с youtube.com

В субботу, 23 августа, вподорвали автомобиль, в котором ехал "министр доходов и сборов" самопровозглашенной ДНР

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные "миндоходов" псевдореспублики.

По сведениям агентства, инцидент произошел около 8:30 на проспекте Мира.

"Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля… Тимофееву оказали медицинскую помощь, с ним все в порядке", — говорится в статье.

Напомним, с 2015-го по начало 2017 года разными способами были ликвидированы ряд лидеров боевиком ДНР и ЛНР, в частности, командиры банд "Спарта" и "Сомали" первой "республики" — Арсен Павлов (прозвище "Моторола"), Михаил Толстых ("Гиви").