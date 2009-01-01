В Донецке возле завода прогремел мощный взрыв — СМИ

Инцидент якобы произошел в Куйбышевском районе захваченного города.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате взрыва якобы нет @666_mancer

Во вторник, 14 февраля, впрогремел мощный взрыв, по предварительным данным, инцидент случился в районе ремонтного цеха завода химизделий.

Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин, пишут Новости Донбасса.

В то же время псевдочиновник уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях нет.

"… по предварительной информации, взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район)", — отметили журналисты.

По их данным, жители в социальных сетях сообщают, что звук взрыва был слышен практически во всем Донецке.

Напомним, в начале февраля водитель скорой помощи в зоне АТО Дмитрий Донецков писал, что на окраине Донецка — в поселке Трудовские — был взорван грузовик с террористами ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: @666_mancer