В Донецке возле завода прогремел мощный взрыв — СМИ

Инцидент якобы произошел в Куйбышевском районе захваченного города.
Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин, пишут Новости Донбасса.
В то же время псевдочиновник уточнил, что сведений о пострадавших и разрушениях нет.
"… по предварительной информации, взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химизделий (Куйбышевский район)", — отметили журналисты.
По их данным, жители в социальных сетях сообщают, что звук взрыва был слышен практически во всем Донецке.
"пришел Св. Валентин" pic.twitter.com/gD0x7XFrxh— БыльБылева (@BylByleva17) 14 лютого 2017 р.
Напомним, в начале февраля водитель скорой помощи в зоне АТО Дмитрий Донецков писал, что на окраине Донецка — в поселке Трудовские — был взорван грузовик с террористами ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: @666_mancer