В Донецке взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем — Гиркин

Возможно, в помещение попал снаряд, отметил "Стрелок".

Михаил Толстых ("Гиви") uapress.info

взорван кабинет командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви") вместе с владельцем.

Об этом сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") написал на своей странице в соцсети.

В то же время он уточнил, что информация непроверенная.

"Якобы взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно — попадание снаряда РПО "Шмель" (огнемет — ред.)… пишут, что вроде был в кабинете. Но тела пока не нашли", — отметил Гиркин.

Ранее военнослужащий с позывным "Мартин Брест" рассказал, что под Авдеевкой Донецкой области банда "Сомали" потеряла 40% бойцов, а Михаил Толстых отдал приказ бросить в бой свой последний резерв — танковую роту.