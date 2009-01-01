В Донецке взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем — Гиркин

Возможно, в помещение попал снаряд, отметил "Стрелок".
Об этом сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") написал на своей странице в соцсети.
В то же время он уточнил, что информация непроверенная.
"Якобы взорван кабинет "Гиви" вместе с владельцем. Предположительно — попадание снаряда РПО "Шмель" (огнемет — ред.)… пишут, что вроде был в кабинете. Но тела пока не нашли", — отметил Гиркин.
Ранее военнослужащий с позывным "Мартин Брест" рассказал, что под Авдеевкой Донецкой области банда "Сомали" потеряла 40% бойцов, а Михаил Толстых отдал приказ бросить в бой свой последний резерв — танковую роту.