В Донецкой области двум боевикам ДНР грозит до 8 лет за решеткой

Надев форму и взяв в руки пневматический пистолет, "нес службу" на блокпосту террористов 22-летний житель Константиновки.

Задержанный боевик ДНР dn.npu.gov.ua

Донецкой области задержаны два пособника боевиков, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сообщается, что житель Краматорска 1962 года рождения пошел к боевикам, потому что поссорился с женой и решил подзаработать.

С конца апреля по июнь краматорчанин с позывным "дядя Саша" с георгиевской лентой на блокпосту боевиков проверял автомобили и выявлял граждан, которые не поддерживают террористическую организацию ДНР. После того как он помирился с женой, женщина убедила его в ошибочности идей фейковой республики. Мужчина покинул боевиков и некоторое время скрывался, а затем вернулся в Краматорск.

Надев форму и взяв в руки пневматический пистолет, "нес службу" на блокпосту террористов и тогда еще 22-летний житель Константиновки. Но поняв бесперспективность своих действий, покинул ряды "защитников" ДНР и находился в родном городе, надеясь избежать наказания.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Славянске поймали бывшего водителя-охранника "народного мэра".

Фото: dn.npu.gov.ua.