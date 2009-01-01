В Донецкой области мужчина бросил в кафе гранату, есть раненые, опубликовано видео

У задержанного изъяты 2 предмета цилиндрической формы, похожих на подрывщики кустарного изготовления, и фрагмент от гранаты РГД-5.

В Донецкой области в городе Константиновка задержали мужчину, который во время ссоры в кафе бросил гранату, в результате чего были ранены два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, "ночью возле кафе в г.Константиновка прозвучал взрыв. Один из посетителей во время выяснения отношений вытянул боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. В результате взрыва ранения получили двое мужчин. Сейчас подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство".

Во время осмотра у задержанного изъяты 2 предмета цилиндрической формы, похожих на подрывщики кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5.

Потерпевшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.4. ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.ﾠ

Напомним, в Запорожской области 35-летний мужчина наглотался таблеток и подорвал себя гранатой в собственном доме.