В Донецкой области на взятке попался прокурор-вымогатель

Заявитель через посредника передал сумму взятки работнику прокуратуры, оставив деньги в ящике стола.

На взятке попался прокурор-вымогатель Обозреватель

Донецкой области при получении неправомерной выгоды задержан сотрудник одной из местных прокуратур.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

31 мая в СБУ обратился гражданин с заявлением о том, что прокурор местной прокуратуры требует у него 3 тыс. гривен. За указанную сумму прокурор обещал не инициировать вопрос об открытии уголовного производства в отношении заявителя за ненадлежащее исполнение последним своих служебных обязанностей.

В четверг, 1 июня, заявитель через посредника передал указанную сумму взятки работнику прокуратуры, оставив деньги в ящике стола. Следователи прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ во время санкционированного обыска денежные средства в размере 3 тыс грн обнаружили и изъяли.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине на взятке погорел начальник райотдела полиции.

Видео: Прокуратура Донецької області.