В Донецкой области обвалилась стена подъезда дома, погибла девочка: фото с места трагедии

Инцидент произошел вчера в Доброполье, пострадали еще трое детей.

В Доброполье в результате обвала стены подъезда дома погибла девочка donetsk.dsns.gov.ua

В воскресенье, 13 мая, в Доброполье Донецкой области на улице Первомайской возле одного их многоквартирных домов обвалилась бетонная стена одного из подъездов, пострадали четверо детей.

Одна из пострадавших — 8-летняя девочка — попала в реанимацию, а утром 14 числа умерла, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

"Трое других детей получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает", — отметили в ведомстве.

В Доброполье в результате обвала стены подъезда дома погибла девочка donetsk.dsns.gov.ua

Напомним, вечером 12 мая возле села Субботцы в Знаменском районе Кировоградской области столкнулись две иномарки — Toyota и Volkswagen, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook