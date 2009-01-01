В Донецкой области поймали "артиллериста" ДНР, опубликовано видео признания

Житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать" в рядах боевиков.

СБУ поймала «артиллериста» ДНР Скриншот

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать" в рядах боевиков. Во встрече, по словам мужчины, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за 50 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщиками огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия. Само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и имело сухпайки, изготовленные в РФ. Рядовые боевики из числа жителей Донбасса не имели никакого снаряжения и формы.

В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования. Впоследствии он решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был задержан.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб.

Видео: Служба безпеки України.