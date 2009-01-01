В Донецкой области поймали "депутата народного совета" ДНР

Задержанный был доставлен в полицию, сейчас с ним работают следователи.

В Донецкой области поймали "депутата" ДНР news24ua.com

Донецкой области работники полиции задержали так называемого депутата "народного совета" ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

Сообщается, что под видом мирного жителя представитель террористической организации пытался пересечь линию разграничения на блокпосту "Майорск" и был обнаружен благодаря проверки по базам МВД.

Задержанный был доставлен в полицию, сейчас с ним работают следователи.

"В марте 2014 я участвовал в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в так называемой верховной раде ДНР", — рассказывает бывший "чиновник".

Именно он был одним из 100 "избранников", которых никто не выбирал. Этот террористический "орган" начал свою деятельность с захватов административных зданий, банков и частных домов Донецка, придя к власти под дулами автоматов.

По словам "депутата" от шахтерского городка, он проработал в должности 2 месяца. На вопрос, почему покинул "правительство", задержанный говорит, что был не согласен с решением конфликта военным способом.

Он бежал из псевдореспублики с началом боевых действий, поехал в РФ, но был вынужден вернуться.

Сейчас в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений.

Напомним, в зоне АТО возле позиций военных поймали боевика ДНР-россиянина.