В Донецкой области поймали трех пособников боевиков ДНР, среди них — экс-майор милиции

Задержанные стояли на блокпостах боевиков, сообщил Аброськин.

В Донецкой области поймали трех пособников боевиков mvs.gov.ua

В Донецкой области полиция области задержала трех жителей Константиновки, которые в 2014 году поддерживали боевиков ДНР

Об этом сообщил глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции Константиновка ЛО — станции Славянск. Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года", — отметил он.

Двое других задержанных стояли на блокпостах боевиков, денег за это не получали.

"После того, как боевиков ДНР погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", — сообщил Аброськин.

Facebook Вячеслава Аброскина

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине с боем поймали диверсанта ЛНР.

Фото: Фейсбук В.Аброськина.