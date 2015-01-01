В Донецкой области поймали трех пособников боевиков ДНР, среди них — экс-майор милиции

Задержанные стояли на блокпостах боевиков, сообщил Аброськин.
Об этом сообщил глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Среди них действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции по станции Константиновка ЛО — станции Славянск. Уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года", — отметил он.
Двое других задержанных стояли на блокпостах боевиков, денег за это не получали.
"После того, как боевиков ДНР погнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и предпочли остаться на подконтрольной Украине территории", — сообщил Аброськин.
Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине с боем поймали диверсанта ЛНР.
Фото: Фейсбук В.Аброськина.