В Донецкой области в результате аварии на шахте под завалами остались люди — СМИ

На место происшествия выехали расчеты сотрудников горно–спасательной части.

В результате аварии на шахте под завалами остались люди УНИАН

В среду, 8 марта, около 13.00 на 95-м участке шахты "Центральная" государственного предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области произошел выброс угля.

Об этом сообщает информационный портал "Дзержинск".

По неподтвержденной информации, трое шахтеров оказались заблокированными в лаве. Двоим из них удалось выбраться, один остался.

На место происшествия выехали расчеты сотрудников горно–спасательной части.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь со 2 на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы были перевезены 21 человек, из которых 2 — в тяжелом состоянии.