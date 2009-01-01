В Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки

Сейчас проходит документирование еще одного преступления, сообщил Грицак.

В Донецкой области задержали диверсанта ukr-online.com

Служба безопасности Украины предотвратила диверсию на объекте инфраструктуры в Донецкой области, подозреваемый задержан.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

"Сейчас проходит документирование еще одного преступления и задержан человек, который в Донецкой области почти с килограммом взрывчатки планировал подорвать объект инфраструктуры", — сказал Грицак.

Другие детали Грицак пообещал предоставить завтра, 1 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о задержании террористки, которая взорвала в Мариуполе авто полковника СБУ.