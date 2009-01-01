В Донецкой области задержан коп, который пытался продать ртуть: опубликованы фото

Злоумышленник хотел продать семь килограммов опасного вещества.

Задержание злоумышленника ssu.gov.ua

В Донецкой областисотрудника Бахмутского отдела Нацполиции в регионе, коп пытался продать металлическую ртуть (высокотоксичное химическое вещество первого класса опасности).

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник хотел получить 10 тыс. гривен за семь килограммов опасного вещества, которое находилось в пластиковой бутылке.

По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что правоохранители обезвредили бандитов, которые наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины.

Фото: ssu.gov.ua