В Донецкой области задержаны 20 боевиков

В регионе правоохранители также обезвредили семь преступников, которые находились в розыске.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В Донецкой области с 18 по 28 августа в связи справоохранители работали в усиленном режиме, задержаны 20 боевиков.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что копы также обезвредили семь преступников, находившихся в розыске, и трех нелегальных мигрантов.

"Задержаны 20 человек, которые согласно базам данных МВД, входили в ряды боевиков", — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в августе СБУ разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях и задержала их в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.