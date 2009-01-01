В Германии жестоко убит украинец

Украинец погиб в драке с беженцем из Казахстана

В Германии в лагере для беженцев найден жестоко убитым гражданин Украины.

Трагедия произошла в общежитии города Эггеленфельд (Нижняя Бавария), сообщает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, драка произошла между беженцем из Казахстана и с Украины.

Причиной инцидента стал конфликт 28-летнего погибшего мужчины со своим соседом по комнате, 47-летним беженцем из Казахстана.

Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате которой украинец получил настолько тяжелые травмы, что кончался еще в общежитии до приезда медиков.

Любые другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в польском городе Куров Люблинского воеводства 36-летний украинский "заробитчанин" Сергей В. жестоко убил 32-летнего футболиста местной команды Гжегожа К. после ссоры в баре.

фото: dw.com