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В Горловке "полицаи" устроили перестрелку с мародерами: один задержан, второго — ловят

Сегодня, 10:17

Мародеры обносили частные дома.

полиция, полицаи, ДНР, боевики
"Полиция" ДНР, иллюстрация Reuters
Пользуясь тем, что мирные жители уходят из зоны боестолкновений на Донбассе, террористы грабят покинутые дома и даже оказывают вооруженное сопротивление полиции ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, в оккупированной боевиками и российскими военными Горловке произошла перестрелка между "правоохранителями" и мародерами, грабившими частные дома. Последние оказались боевиками из состава подразделения 1-го "армейского корпуса" ДНР.

После перестрелки один из мародеров был задержан, второй смог сбежать, и в настоящее время числится дезертиром, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке подстрелили российского военного, грабившего гаражи, он получил пулю в задницу.

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Тымчук, Информсопротивление, Горловка, мародеры, ограбление, 1АК, дезертиры
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