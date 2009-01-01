В Горловке "полицаи" устроили перестрелку с мародерами: один задержан, второго — ловят

Мародеры обносили частные дома.

"Полиция" ДНР, иллюстрация Reuters

Пользуясь тем, что мирные жители уходят из, террористы грабят покинутые дома и даже оказывают вооруженное сопротивление полиции ДНР.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, в оккупированной боевиками и российскими военными Горловке произошла перестрелка между "правоохранителями" и мародерами, грабившими частные дома. Последние оказались боевиками из состава подразделения 1-го "армейского корпуса" ДНР.

После перестрелки один из мародеров был задержан, второй смог сбежать, и в настоящее время числится дезертиром, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке подстрелили российского военного, грабившего гаражи, он получил пулю в задницу.